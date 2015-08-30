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عروض فنية لفرقة لآلات الشعبية بفرع ثقافة الإسماعيلية

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عروض فنية لفرقة لآلات الشعبية بفرع ثقافة الإسماعيلية عروض فنية لفرقة لآلات الشعبية بفرع ثقافة الإسماعيلية
قالت عبدالرحمن، مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن الفرع نظم مجموعة من الفعاليات الفنية بمسرح الثقافة المقام بميدان الممر، حيث أُقيمت احتفالية فنية، تضمنت عرضا فنيا لفرقة الأراجواز المصرى والعرائس التابعة لقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى عرض فنى آخر لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، بقيادة الفنان يحيى مولر، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى الوطنية والتراث "تسلم الأيادى، بشرة خير، يا أم الدنيا، نوح الحمام، غصين الحبيب، مصر العظمة، قنالو يا قنالو".

كما نظم الفرع حفل غنائى للفنان على إسماعيل، حيث قدم مجموعة من الأغانى "شباك النبى على باب الله لشاعر جمال بخيت، يا ليل طول، يا مصر يا، أها يا لالي، يا صهبجيه، مبيسألش عليا، يا عروس يا بتغسل لفؤاد حداد، وحشتنى، يا أغلى اسم فى الوجود".

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مصر 365

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