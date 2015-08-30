نجل نكروما لــ"العاشرة مساء":"والد ملك سوازيلاند تزوج أكثر من 200 فتاة

قال الصحفى جمال نكروما، نجل الزعيم الغانى، المتخصص فى الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصرع 38 فتاة بسوازيلاند أثناء ذهابهم للملك كى يختار زوجة من بينهن يعد مأساة كبيرة ناتجة عن عادات وتقاليد قديمة بجنوب شرق إفريقا، بالإضافة إلى أنها تسىء لسمعة المرأة الإفريقية، مشدداً على أن ذلك يساعد على انتشار الدعارة فى البلاد.

وأوضح "نكروما" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن هذه التقاليد والطقوس لزواج الملك تفرض على جميع الفتيات البكر من عمر 12 عاما فأكثر إلى ساحة يتوسطها الملك ومن ثم يرقصن شبه عاريات حتى يختار الملك من بينهن زوجته، مؤكداً أن هذه الطقوس يحضرها الكثير من السائحين الأوروبيين والأمريكيين، حسب قوله.

واستطرد "نكروما" قائلا: "والد الملك الحالى تزوج أكثر من 200 فتاة.. وهذا تقليد سنوى يجعل من الفتاة المختارة شرف كبير لها ولعائلتها، الأمر الذى يقابله نبذ باقى الفتيات من عائلاتهم لعدم وقوع الاختيار عليهن"، مشدداً على ضرورة اختفاء هذه الممارسات كونها لا تواكب العصر.

وكانت 38 فتاة قد لقيت مصرعهن، أمس السبت، فى حادث سير بأحد الطرق السريعة بسوازيلاند، بين مدينتى مبابانى ومانزينى خلال نقلهن إلى ملك سوازيلاند، للرقص أمامه رقصة القصبة (اومهلانجا)، واختيار الزوجة الـ 15 منهن، كما أصيبت 20 فتاة أخرى.