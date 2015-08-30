أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

توقيف شبكة تهريب مهاجرين مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبي

Google+ Print
توقيف شبكة تهريب مهاجرين مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبي توقيف شبكة تهريب مهاجرين مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبي
ألقت فرقة التدخل الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطنى الليبية "غير المعترف بها دوليا" القبض عن تهريب مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبى متكونة من 3 أشخاص ليبيين .

وأكدت فرقة التدخل التابعة لوزارة الداخلية ، فى بيان لها ،اليوم السبت، أن إدارة التحقيق بفرقـة التدخـل الخاصـة قامت باستجواب الناجين مـن حادثة غرق قارب قبالة الساحل الليبى وألقت القبض على المجموعة بعد أن تم مداهمة أماكن تواجدهم التى تم التعرف عليها على ضوء الاستجواب.

وأشار البيان إلى أنه قد تم التحفظ على الأشخاص "فى السجن الاحتياطى للفرقـة .

يذكر أن فرق الهلال الأحمر الليبى انتشلت امس 105 جثامين لمهاجرين غير شرعيين جراء غرق مركبين .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل