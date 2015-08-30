توقيف شبكة تهريب مهاجرين مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبي

ألقت فرقة التدخل الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ الوطنى الليبية "غير المعترف بها دوليا" القبض عن شبكة تهريب مسئولة عن غرق قارب قبالة الساحل الليبى متكونة من 3 أشخاص ليبيين .

وأكدت فرقة التدخل التابعة لوزارة الداخلية ، فى بيان لها ،اليوم السبت، أن إدارة التحقيق بفرقـة التدخـل الخاصـة قامت باستجواب الناجين مـن حادثة غرق قارب قبالة الساحل الليبى وألقت القبض على المجموعة بعد أن تم مداهمة أماكن تواجدهم التى تم التعرف عليها على ضوء الاستجواب.

وأشار البيان إلى أنه قد تم التحفظ على الأشخاص "فى السجن الاحتياطى للفرقـة .

يذكر أن فرق الهلال الأحمر الليبى انتشلت امس 105 جثامين لمهاجرين غير شرعيين جراء غرق مركبين .

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