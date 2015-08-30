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المتظاهرون يمهلون حكومة لبنان 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم ويهددون بالتصعيد

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المتظاهرون يمهلون حكومة لبنان 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم ويهددون بالتصعيد المتظاهرون يمهلون حكومة لبنان 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم ويهددون بالتصعيد
ألقى متظاهرون مفرقعات ذات صوت مدو وزجاجات بلاستيك فارغة على قوات الأمن التى تحمى مقر اللبنانية خلال المظاهرات التى شهدها وسط العاصمة اللبنانية بيروت اليوم السبت، فى أعمال استفزاز فردية لم تلقى تجاوبا من أغلب المتظاهرين.

من جهة أخرى، أمهلت حملة "طلعت ريحتكم"، التى دعت إلى مظاهرات اليوم السبت، الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق ما اعتبرته مطالب المتظاهرين.

وقالت ناشطة فى الحركة من على إحدى المنصات الموجودة فى ساحة الشهداء بوسط بيروت، فى كلمة باسم الحملة، إن هدف حملة "طلعت ريحتكم" تحقيق دولة مدنية، والاستمرار فى التظاهر الى أن يستقيل وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق، وكذلك الى نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئى وصحى للنفايات، وإجراء انتخابات نيابية شرعية".

وأضافت، إن مشروعنا الدولة اللبنانية، وألا نكون جزءا من مشروع أحد ، فما يجمع اللبنانيين هو علم لبنان ، فقد تلاقينا ونزلنا بعلم لبنان وباستقلالية عن 8 و 14 آذار ، واليوم كسرنا الحواجز ، وفكينا الارتباطات التى ترهن مستقبلنا ، اليوم منعطف أساسى وبداية التغيير".

وأثنت على تجاوب البلديات المتضامنة مع الحملة ضد النفايات والمطامر (مدافن النفايات) ، وقالت " إن معركتنا ما زالت فى أولها ومستمرة الى أن يصبح عندنا رئيس جمهورية وقضاء مستقل ، وأن يبقى الشباب فى بلاده وأن تسترجع البلديات أموالها ، وأن يقف الهدر والإستدانة ، وأن تعود الأملاك العامة للدولة وأن تعيد الدولة المخطوفين".

وختمت "نحن هنا ، وأمام الحكومة 72 ساعة كى تنفذ مطالبنا ، وإذا لم تستجب فإننا ذاهبون الى التصعيد ليل الثلاثاء المقبل".. حسب قولها.

وبدأ أعداد من المتظاهرين خاصة من الأسر والنساء تغادر المظاهرة التى امتدت من ساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة اللبنانية إلى ساحة رياض الشهداء أكبر ساحات بيروت.

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