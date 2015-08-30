لبنان: نتائج التحقيقات فى المواجهات بين الأمن والمتظاهرين الأربعاء

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، أن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين ، وليس منة ولا تسهيلا من أحد.

وأعلن وزير الداخلية - فى تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى مساء اليوم السبت أن نتائج التحقيقات فى أحداث يوم السبت الماضى ستعلن يوم الأربعاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهات عنيفة كانت قد اندلعت يوم السبت الماضى بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية فى ساحة رياض الصلح قبالة مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.

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