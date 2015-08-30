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العراق: مقتل الخلية المتورطة باستهداف قائدين عسكريين بالأنبار

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العراق: مقتل الخلية المتورطة باستهداف قائدين عسكريين بالأنبار العراق: مقتل الخلية المتورطة باستهداف قائدين عسكريين بالأنبار
أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى الأنبار العراقية مساء اليوم السبت، مقتل أفراد الخلية المتورطة باستهداف نائب قائد عمليات الأنبار اللواء الركن عبد الرحمن أبو رغيف وقائد الفرقة العاشرة العميد الركن سفين عبد المجيد، بضربة جوية فى قضاء القائم .

وأشارت قيادة العمليات فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"العراقية إلى أن من بين القتلى ما يسمى بـ"أمير الاستشهاديين فى ولاية الفرات" ، ويحمل الجنسية الجزائرية.

وقتل نائب قائد عمليات غرب العراق اللواء الركن عبد الرحمن أبو رغيف، وكذلك قائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد، فى عملية نفذها انتحارى بواسطة ثلاث سيارات مفخخة الخميس الماضي
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