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انفجار سيارة مفخخة شرق العاصمة اليمنية صنعاء

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انفجار سيارة مفخخة شرق العاصمة اليمنية صنعاء انفجار سيارة مفخخة شرق العاصمة اليمنية صنعاء
هز انفجار عنيف، مساء اليوم السبت، شرق العاصمة صنعاء جراء انفجار سيارة مفخخة.

وقال سكان محليون، إن سيارة مفخخة انفجرت فى حى سعوان شرق العاصمة، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وحتى اللحظة لم يتبين ما إذا كان الانفجار قد خلف خسائر بشرية ام لا، كما لم تعلن اى جهة مسؤوليتها عن تلك العملية.

الجدير ذكره أن السفارة الامريكية تقع فى تلك المنطقة، ولم يؤكد بعد ما إن كانت السيارة المفخخة استهدفت موقع السفارة أم لا.

وكانت سيارات مفخخة وعبوات ناسفة انفجرت خلال الأشهر الماضية فى العاصمة صنعاء، مستهدفة مساجد ومواقع للحوثيين، وتبنى تنظيم "داعش" تلك العمليات التى خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
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