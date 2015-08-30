أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية بالأنبار العراقية ومقتل 45 داعشى

Google+ Print
بدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية بالأنبار العراقية ومقتل 45 داعشى بدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية بالأنبار العراقية ومقتل 45 داعشى

>أفاد مصدر امنى عراقى اليوم السبت، ببدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية فى الانبار مشيرا إلى أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على تنظيم داعش .

ونقل موقع " شفق نيوز " الالكترونى الاخبارى العراقى عن المصدر قوله، إن "عملية عسكرية بدأت على جزيرة الخالدية بقيادة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "طائرات إف - 16 كثفت قصفها على معاقل ومواقع تنظيم داعش".

ومن ناحية أخرى أعلنت خلية الإعلام الحربى العراقى اليوم السبت،عن مقتل 43 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير العديد من المقرات والمعدات التابعة له خلال العمليات العسكرية التى نفذتها القوات العراقية المشتركة فى قطاعات العمليات . وقالت الخلية فى بيان أصدرته اليوم إن الفرقة 15 ولواء المشاة 92 وباشراف مباشر من قائد القوات البرية تمكنت من تحرير قرى جزيرة غرب سامراء من تنظيم داعش الارهابى .

واوضح البيان أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 اوكار وقتل مجموعة من الارهابيين وتدمر كرفانين للعدو ضمن قطاع عمليات سامراء فضلا عن التعامل مع مركبات ودراجات نارية فى منطقة البو عيثة، وتفكيك 11 مركبة للعدو فى حين دمر طيران الجيش كذلك مركبتين إحداهما محملة بالاعتدة تمت معالجتهما، ودمر مركبة كانت تقوم باخلاء جرحى عناصر تنظيم داعش الارهابى وقتل من فيها .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365