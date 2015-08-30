بدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية بالأنبار العراقية ومقتل 45 داعشى

>أفاد مصدر امنى عراقى اليوم السبت، ببدء عملية عسكرية لاقتحام الخالدية فى الانبار مشيرا إلى أن طائرات التحالف كثفت غاراتها على تنظيم داعش .

ونقل موقع " شفق نيوز " الالكترونى الاخبارى العراقى عن المصدر قوله، إن "عملية عسكرية بدأت على جزيرة الخالدية بقيادة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "طائرات إف - 16 كثفت قصفها على معاقل ومواقع تنظيم داعش".

ومن ناحية أخرى أعلنت خلية الإعلام الحربى العراقى اليوم السبت،عن مقتل 43 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير العديد من المقرات والمعدات التابعة له خلال العمليات العسكرية التى نفذتها القوات العراقية المشتركة فى قطاعات العمليات . وقالت الخلية فى بيان أصدرته اليوم إن الفرقة 15 ولواء المشاة 92 وباشراف مباشر من قائد القوات البرية تمكنت من تحرير قرى جزيرة غرب سامراء من تنظيم داعش الارهابى .

واوضح البيان أن طيران الجيش تمكن من تدمير 4 اوكار وقتل مجموعة من الارهابيين وتدمر كرفانين للعدو ضمن قطاع عمليات سامراء فضلا عن التعامل مع مركبات ودراجات نارية فى منطقة البو عيثة، وتفكيك 11 مركبة للعدو فى حين دمر طيران الجيش كذلك مركبتين إحداهما محملة بالاعتدة تمت معالجتهما، ودمر مركبة كانت تقوم باخلاء جرحى عناصر تنظيم داعش الارهابى وقتل من فيها .

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