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السودان يعتزم شراء 5 طائرات وقطارين و9 بواخر من الصين

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السودان يعتزم شراء 5 طائرات وقطارين و9 بواخر من الصين السودان يعتزم شراء 5 طائرات وقطارين و9 بواخر من الصين
أعلنت حكومة الخرطوم عن اتفاقيات ستوقعها مع شركات صينية، خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى بكين والتى ستبدأ غدا الاثنين، لشراء طائرتى "إيرباص" وثلاث طائرات للنقل الداخلى، بجانب شراء تسع بواخر للنقل البحرى، وبناء خط جديد للسكك الحديدية.

وكشف وزير النقل والطرق السوداني مكاوى محمد أحمد فى تصريحات لقناة "الشروق" مساء السبت عن عقد ستوقعه السودانية مع شركة صينية لبناء خط جديد للسكة حديد في شرق السودان، يربط مدن "هيا، كسلا، القضارف، سنار، والدمازين" بطول 1000 كلم، سيتم تشغيله إلكترونيا باستخدام الألياف الضوئية فى المحطات، ويضم 26 محطة وثلاث ورش للصيانة.

وقال الوزير السوداني إن العقد سيوقع مع شركة "سى.سى.اى.سى" الصينية، بحضور الرئيس عمر البشير، بعد أن تم توفير التمويل البالغ مليار و400 مليون دولار عن طريق البنك الصيني لتنفيذ الخط الحديدي، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع أيضا، على استجلاب قاطرتين للنقل للعمل في خط "مدنى - الخرطوم".

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مصر 365

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