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تناول السالمون والألبان يوميا يقى من أمراض القلب

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تناول السالمون والألبان يوميا يقى من أمراض القلب تناول السالمون والألبان يوميا يقى من أمراض القلب
نتائج جديدة ومثيرة للغاية كشفت عنها الأبحاث الطبية الحديثة بخصوص بعض الأطعمة التى تمتلك فوائد صحية مثيرة.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة إيست إنجيليا، أن تناول 100 جرام من سمك السالمون أو نصف لتر من اللبن منزوع الدسم أو 75 جراماً من شرائح اللحم البقرى بشكل يومى منتظم يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وتابعت الدراسة أن التمتع بهذه الفوائد الصحية المثيرة يرجع إلى احتواء هذه الأطعمة على الأحماض الأمينية، المكون الأساسى للبروتين، وهى تساهم فى تقوية الخلايا والأنسجة والعضلات داخل أجسامنا، لافتة ً من هناك بعض الأطعمة التى تمتلك فوائدا مماثلة، وهى تشمل: الفول والعدس والبروكلى والسبانخ.

المثير أن الباحثين قد أكدوا أن تناول هذه الأطعمة بشكل يومى منتظم له فوائد رائعة على القلب بشكل يماثل المنافع الصحية الناجمة عن الإقلاع عن التدخين أو حال التقليل من تناول الأملاح أو زيادة النشاط البدنى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجارى.
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