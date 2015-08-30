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أطعمة ونصائح لأصحاب الضغط المرتفع.. أهمها إديها لوز وكاجو وبنجر

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أطعمة ونصائح لأصحاب الضغط المرتفع.. أهمها إديها لوز وكاجو وبنجر أطعمة ونصائح لأصحاب الضغط المرتفع.. أهمها إديها لوز وكاجو وبنجر
كشفت تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، أن الكاجو واللوز يساهمان بشكل ملحوظ فى خفض مؤشرات ضغط الدم، نظراً لاحتوائهما على تركيزات عالية من المغنسيوم، وهو من العناصر الضرورية لجسم الإنسان وتقوم بأكثر من 300 عملية حيوية.

ويساهم نقص المغنسيوم فى رفع مؤشرات ضغط الدم الأشخاص بغض النظر عن معاناتهم من فرط الوزن من عدمه، وأكدت العديد من الدراسات والأبحاث، أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم يساهم فى خفض الضغط الدموى المرتفع، ويجب تناول كوب من الكاجو واللوز يومياً على الأقل للوقاية من ارتفاع الضغط.

ومن الأطعمة التى تساهم أيضاً فى خفض الضغط الدموى المرتفع: الثوم والبنجر وزيت السمك والبروكلى والشاى الأخضر.

وكما ينصح أيضاً المرضى بالحصول على القدر الكافى من النوم وتناول الأدوية فى مواعيدها بالضبط وبالجرعات المحددة مع ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، بالإضافة إلى الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح وتجنب التعرض للضغوط والقلق المستمر.

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مصر 365