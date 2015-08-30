الرمان يعالج الزهايمر ويحمى الأطفال من الإصابة بالعته والتخلف

الرمان فاكهة محببة لدى الكثيرين، وموطنها الأصلى بلاد فارس، وكان قدماء المصريين يعتقدون أنها مصدر للأبدية، لذلك كانوا يدفنونها بجوار الجثث.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- يمنع تلف الخلايا
2- يمنع مرض الزهايمر
3- علاج فقر الدم
4- يحمى الأطفال من الإصابة بالتخلف
وذكر الموقع العالمى “Health”، 4 فوائد مذهلة للرمان تجعله على رأس الفواكه و تشمل الآتى:
1- يمنع تلف الخلايا
>تناول عصير الرمان بانتظام يساعد على جعل خلايا الجسم صحية ويمنع تلفها ويقوى الأنسجة.
2- يمنع مرض الزهايمر
>الرمان يساعد فى علاج مرض الزهايمر، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالعته.
3- علاج فقر الدم
>الرمان يحتوى على نسبة عالية من الحديد، الذى بدوره يزيد من مستوى الهيموجلوبين فى الدم، ويعالج فقر الدم.
4- يحمى الأطفال من الإصابة بالتخلف
>تشير الدراسات إلى أن تناول النساء الحوامل للرمان قد يحمى أطفالهن من الإصابة بالتخلف من خلال زيادة الأكسجين المرسل للجنين، ويعتقد أن هذا يرجع إلى قدرته الكبيرة كمضاد للأكسدة.