الرمان يعالج الزهايمر ويحمى الأطفال من الإصابة بالعته والتخلف

الرمان فاكهة محببة لدى الكثيرين، وموطنها الأصلى بلاد فارس، وكان قدماء المصريين يعتقدون أنها مصدر للأبدية، لذلك كانوا يدفنونها بجوار الجثث.

وذكر الموقع العالمى “Health”، 4 فوائد مذهلة للرمان تجعله على رأس الفواكه و تشمل الآتى:

1- يمنع تلف الخلايا

>تناول عصير الرمان بانتظام يساعد على جعل خلايا الجسم صحية ويمنع تلفها ويقوى الأنسجة.

2- يمنع مرض الزهايمر

>الرمان يساعد فى علاج مرض الزهايمر، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالعته.

3- علاج فقر الدم

>الرمان يحتوى على نسبة عالية من الحديد، الذى بدوره يزيد من مستوى الهيموجلوبين فى الدم، ويعالج فقر الدم.

4- يحمى الأطفال من الإصابة بالتخلف

>تشير الدراسات إلى أن تناول النساء الحوامل للرمان قد يحمى أطفالهن من الإصابة بالتخلف من خلال زيادة الأكسجين المرسل للجنين، ويعتقد أن هذا يرجع إلى قدرته الكبيرة كمضاد للأكسدة.