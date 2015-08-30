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التفاح الأخضر يبيض الأسنان وينظف البشرة ويساعد على تنقية الدم

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التفاح الأخضر يبيض الأسنان وينظف البشرة ويساعد على تنقية الدم التفاح الأخضر يبيض الأسنان وينظف البشرة ويساعد على تنقية الدم
يوفر التفاح الأخضر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والجمالية، خاصة عند مقارنته بالتفاح الأحمر، وهناك أنواع مختلفة من التفاح منها الحلو وهو الأكثر شيوعاً ومنها الحامضى، أما التفاح الأخضر فيضم بين الحلو والحامض.

وقد يوفر التفاح الأخضر مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، ويستخدم فى صناعة النبيذ، فى الطبخ، وعادة ما يزرع خصيصا للحصول على الزيوت الصحية، التى تمنح بشرة لامعة، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف والتى تساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمى نظيف وصحى.

ووفقاً لموقع "Health" الأمريكى، فإن التفاح الأخضر ليس فقط جيد لصحة الفرد، ولكنه أيضا واحداً من أفضل الفواكه عندما يتعلق الأمر باستعادة الجمال المفقود، حيث يقوم التفاح بتطهير البشرة والحفاظ على الأسنان واللثة بصحة جيدة.

ويستخدم التفاح الأخضر فى تبييض البشرة، نظراً لاحتوائه على الفيتامينات A، B، C، فضلا عن فيتامين E، كما أنه يساعد أيضا على إبقاء جلدك ناعما ومتوهجا.

وأخيرا، فإن هناك قائمة من فوائد التفاح الأخضر صغيرة، مثيرة جداً، حيث إنه يساعد على تنقية الدم، والحفاظ على صحة اللثة وبالتالى صحة القلب، ويساعد فى الحفاظ على أسنان نظيفة، ويعزز الذاكرة، كما يمكنه يمنع تكون حصى المرارة، وقد يكون علاج للروماتيزم.
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