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ياسر برهامى: الدعوة السلفية تتعرض للتشويه ومحاولات لـ"إقصائها من الحياة"

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ياسر برهامى: الدعوة السلفية تتعرض للتشويه ومحاولات لـ"إقصائها من الحياة" ياسر برهامى: الدعوة السلفية تتعرض للتشويه ومحاولات لـ"إقصائها من الحياة"
قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن هناك تشويها هائلا وهجوما باطلا يُوجِّه سهام الكذب والزور نحو الدعوة السلفية وأهلها، ومحاولات الإقصاء مِن الحياة كلها لو أمكنهم، وليس فقط الوجود الدعوى أو السياسى الذى لا يشك منصف أنه مِن أعظم أسباب استقرار البلاد.

وطالب برهامى، فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، الدعوة السلفية وأعضاءها بالاقتداء بالأنبياء فى التعامل مع هذه الحملات، ومن غير مستغرب تلفيق تهمة باطلة، سواء أكانت مبنية على واقعة معينة حرَّفوها وأوَّلوها على غير وجهها، أم كانت مختلقة مِن أصلها، وليس مثل هذا بمستبعد عمن ملأ الحسد قلبه، فإنه إن لم يجد ما ينتقص به محسوده اختلق واخترع ما ينتقصه.


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