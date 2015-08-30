«سوهاج» تواجه أزمة اللحوم بتوريد 500 رأس ماشية من السودان حتى عيد الأضحى

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، أن المحافظة بصدد وضع خطة عاجلًة لمواجهة الزيادة في أسعار اللحوم، وذلك استعدادًا لحلول عيد الأضحى المبارك.

وقامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع أحد الموردين بالمحافظة للقيام بتوريد عدد 500 رأس من العجول السوداني وذلك اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل وحتى عيد الأضحى المبارك تمهيدًا لذبحها وتوزيعها كلحوم طازجة على عدد من المنافذ بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ انه فيما يخص اللحوم المجمدة فقد قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع وزارة التموين والشركة القابضة لمضاعفة حصة المحافظة من كميات اللحوم المبرده والمجمده خلال الأيام المقبلة وحتى عيد الاضحى المبارك، وانه جارى طرح عدد 100 عجلا من مشروع تسمين الماشية الذى تشرف عليه المحافظة ومديرية الزراعة بسعر 57 جنيهًا للكيلو. بالتنسيق مع المستشار العسكري للمحافظة بتسيير عربات لحوم مبرده ومجمده بأسعار مخفضة بمدن وقرى المحافظة .