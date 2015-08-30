هانى شاكر معلقًا على الملابس الخارجة: "حرية قلة أدب وليس فكر"

قال أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه لابد من الالتزام بالمناشدة التى أطلقتها النقابة بضرورة الحفاظ على ظهور الفنانين بملابس تتماشى مع القيمة والقامة لتاريخ الفن فى مصر ، ومن لم يلتزم سيتخذ تجاهه خطوات جادة، مستنكرًا اعتبار البعض أن الملابس هى حرية شخصية لا يجوز لأحد التدخل فيها قائلاً: "حرية قلة أدب اللبس الخارج عن السياق العام ليس حرية فكر".

وأضاف "شاكر" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن النقابة مسئولة عما يقدم على خشبة المسرح والتليفزيون، مشددًا على أنه سيتخذ خطوات جادة تجاه من لم يلتزم بمناشدة النقابة، وتابع: "لا أنا أنافق أحدًا وأعمل وفق ضميرى وربنا وأريد العودة للفن المحترم".

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