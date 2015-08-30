أمل كلونى لـ"هنا العاصمة": أدلة اتهام "صحفى الجزيرة" ليست ذات صلة بالقضية

قالت المحامية الدولية، أمل علم الدين كلونى، إن الأدلة المرئية التى تم تقديمها تجاه محمد فهمى صحفى الجزيرة، الذى حكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، خلال المحاكمة لم تكن ذات صلة بشكل كبير بالقضية، حيث تحمل الفيديوهات، التى تم إظهارها أغانى وأخرى لخيول وأشياء قد تم تصويرها قبل الاتهام لذلك لم تكن ذلك أدلة ذات صلة بالقضية.

وأضافت "أمل علم الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سى بى سى": "أتمنى أن يتدخل الرئيس السيسى لتصحيح الوضع، وأعتقد أنه لا يوجد أدلة للإبقاء على الحكم".

وأوضحت أنه تم تعيين متخصصين يتبعون المحكمة لنظر الأدلة المرئية والفصل فى العبث بالأدلة المرئية من عدمه، لافتة إلى أن اللجنة المختصة بمراجعة الفيديوهات أخذت مدة طويلة لمراجعة الأدلة.