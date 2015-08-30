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عاملو "الضرائب والجمارك": الثلاثاء آخر مهلة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية

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عاملو "الضرائب والجمارك": الثلاثاء آخر مهلة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية عاملو "الضرائب والجمارك": الثلاثاء آخر مهلة الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية
أكدت اللجنة التنظيمية للعاملين بمصلحتى الضرائب المصرية والجمارك، أنها فى حالة انعقاد دائم نظرًا لقرب انتهاء المدة المحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء والتى تنتهى بنهاية الثلاثاء القادم للرد على المطالب المشروعة للعاملين.

وأوضح بيان اللجنة التنظيمية المشتركة، أنه تردد فى وسائل الإعلام من وزراء المالية والتخطيط برفض كل المطالب المقدمة لرئيس مجلس الوزراء ما أدى إلى إثارة غضب العاملين بالمصلحة لذا تم الاتفاق على المشاركة بقوة في المليونية المحدد لها يوم السبت 12 سبتمبر رفضًا لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2015، وتم الاتفاق على اجتماع ممثلى المحافظات يوم الحد الموافق 6 سبتمبر بمدينة طنطا بفندق بانوراما الساعة الثالثة عصرًا للإعلان عن الخطوات التصعيدية التى تم الاتفاق عليها باجتماع اليوم.

وأكدت اللجنة أنها لم تدع لأى تصعيد يذكر يوم الاثنين القادم 31 أغسطس وأنها ملتزمة بالمهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء، لكنها لا تستبعد أى تصعيد يتم بالطرق المشروعة والقانونية.

وشدد البيان على أن أى بيانات تخص اللجنة المنظمة سيتم الإعلان عنها عن طريق الأكونت الخاص بالمتحدث الإعلامى للوقفة.
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مصر 365

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