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مرتضى منصور لــ"محمد العدل":"أنت مش مكسوف من دفاعك عن نسوان بتقلع ملط"

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مرتضى منصور لــ"محمد العدل":"أنت مش مكسوف من دفاعك عن نسوان بتقلع ملط" مرتضى منصور لــ"محمد العدل":"أنت مش مكسوف من دفاعك عن نسوان بتقلع ملط"
نشبت مشادة حادة بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والمنتج السينمائى محمد العدل بعد قول الأخير أنه ليس من حق نقابة الموسقيين التدخل فى ملابس الفنانين ودورها يتركز فى الدفاع عن حقوق أعضائها، مشدداً على تدخل النقابة فى ذلك هدفه نفاق المجتمع.

وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم" قائلاً" دور النقابة والنقيب يتمثل فى تطوير المهنة"، الأمر الذى دفع رئيس نادى الزمالك للرد عليه فى مداخلة مشتركة "انت مش مكسوف من دفاعك عن النسوان القالعة ملط وبتطلع بقمصان النوم"، موضحاً أنه عرض عليه أن يكون مستشارا قانونيا لنقابة الموسيقيين بدون أجر، وهو قبل.

وتابع قائلاً: "التقرب من ربنا ليس نفاقا.. احنا مش سلفيين متطرفين بس ميرضناش أننا نشوف قذارة.. ده مش فن ده قلة أدب وعوزين بوليس الآداب".

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