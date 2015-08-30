على الدين هلال: طول مدة الحكم وغموض مستقبله أبرز سياسات مبارك المزعجة

قال على الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، ووزير الشباب المصرى السابق، فى رؤيته لـثورة 25 يناير، إنه من الخطأ إعادة قراءة التاريخ، ولكن أى نظام بإمكانه تجنب أى شىء إذا لم يقدم على سياسات خاطئة تؤدى لنتائج عكسية.

وأوضح "هلال" فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "من الآخر" المذاع عبر فضائية "روتانا مصرية" أن نظام مبارك اتبع مجموعة من السياسات ثبت أنها مقلقة ومزعجة ومثيرة للجدل حتى فى أوساط النخبة الحاكمة، وأبرزها الغموض المتعمد حول مستقبل الحكم من ناحية التوريث وخلافه، بالرغم من أنه كان هناك مؤشرات لقوى اجتماعية كبيرة أبرزها القوات المسلحة رافضة لفكرة التوريث.

كما أشار إلى مشكلة اختلاط رجال الأعمال بالسياسة، وطول مدة بقاء مبارك فى الحكم، قائلا "لا يمكن منع أحد من المشاركة فى السياسة ولكن فى دول العالم هناك قانون منع التضارب فى المصالح، كما أن طول مدة البقاء فى الحكم كان لها أثر بالغ فى الثورة".