أخبار عاجلة

مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

على الدين هلال: طول مدة الحكم وغموض مستقبله أبرز سياسات مبارك المزعجة

Google+ Print
على الدين هلال: طول مدة الحكم وغموض مستقبله أبرز سياسات مبارك المزعجة على الدين هلال: طول مدة الحكم وغموض مستقبله أبرز سياسات مبارك المزعجة
قال على الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى المنحل، ووزير الشباب المصرى السابق، فى رؤيته لـثورة 25 يناير، إنه من الخطأ إعادة قراءة التاريخ، ولكن أى نظام بإمكانه تجنب أى شىء إذا لم يقدم على سياسات خاطئة تؤدى لنتائج عكسية.

وأوضح "هلال" فى حواره مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "من الآخر" المذاع عبر فضائية "روتانا مصرية" أن نظام مبارك اتبع مجموعة من السياسات ثبت أنها مقلقة ومزعجة ومثيرة للجدل حتى فى أوساط النخبة الحاكمة، وأبرزها الغموض المتعمد حول مستقبل الحكم من ناحية التوريث وخلافه، بالرغم من أنه كان هناك مؤشرات لقوى اجتماعية كبيرة أبرزها القوات المسلحة رافضة لفكرة التوريث.

كما أشار إلى مشكلة اختلاط رجال الأعمال بالسياسة، وطول مدة بقاء مبارك فى الحكم، قائلا "لا يمكن منع أحد من المشاركة فى السياسة ولكن فى دول العالم هناك قانون منع التضارب فى المصالح، كما أن طول مدة البقاء فى الحكم كان لها أثر بالغ فى الثورة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365