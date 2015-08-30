موجز المحافظات.. حبس ملازم وأمين ومساعد شرطة لهروب 8 مساجين

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن النيابة العامة بدمياط أمرت بحبس الملازم عبد الله بلال وأمين شرطة علاء عبد النبى، ومساعد شرطة نبيل بسيونى من قوة مركز كفر سعد، 4 أيام على ذمة التحقيقيات بتهمة التقصير والتسبب فى هروب 8 مساجين من السجن المركزى بكفر سعد.

وتمكنت مباحث فوه بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط طالب مقيم بمدينة فوة بكفرالشيخ, والمعروف بأخطر هاكرز مصرى، لاستيلائه على أموال حسابات عدد من العملاء فى عدد من البنوك مصرية، نظراُ لخبرته الفائقة للدخول على شبكات الإنترنت وقرصنته مواقع التسوق الإلكترونى.

وقال الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها، إن المستشفى استقبل 9 حالات لأطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها، مصابون بحالات التهاب معوى واشتباه فى حدوث تسمم غذائى وتم حجزهم داخل المستشفى.

>وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع وحدة مباحث مركز أبوقرقاص من ضبط عاطل سرق مليون جنيه من مسكن جاره. وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطار من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من أسامة حسين 37 سنة من إحدى قرى أبوقرقاص يتضم تعرضه لسرقة مبلغ مالى يقدر مليون جنيه.

وعبرت قناة السويس الجديدة، اليوم السبت، سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM VASKO De GAMA بحمولة قدرها 180 ألف طن، وعلى متنها 18 ألف حاوية قادمة من ماليزيا، متجهة إلى طنجة فى المغرب ضمن قافلة الجنوب.

و إلى أهم الأخبار:

- حبس ملازم وأمين ومساعد شرطة للتسبب فى هروب 8 مساجين بدمياط

- مقتل شخص وإصابة آخر على يد أمين شرطة إثر إطلاق النار على شخصين سمالوط

- ضبط طالب بكفر الشيخ عمره 16 عاماً ويستخدم القرصنة فى سرقة أموال البنوك

- تسمم 9 أطفال من مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنين ببنها

- سقوط عاطل سرق مليون جنيه من مسكن جاره لإتمام زواجه بالمنيا

- انفجار عبوة ناسفة استهدفت حملة برئاسة مدير أمن الفيوم دون إصابات

- ضبط قيادى إخوانى صادر ضده حكم إعدام فى قضية الهروب من "وادى النطرون"

- لأول مرة.. أكبر سفينة حاويات تدفع مليون دولار لتعبر قناة السويس الجديدة

- بعد استعادة مسروقاتها..سائحة كندية لشرطة أسوان:"جهودكم عظيمة تفوق بلادنا"

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