«وزير البيئة»: إغلاق محطة كهرباء أسيوط لحين التحقيق في تسرب «المازوت»

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، السيطرة على واقعة تسرب المازوت من محطة كهرباء أسيوط البخارية، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمنع اي تأثيرات جانبية مع مسح شامل لمجرى النيل من بداية منطقة التسرب وحتى مركز ملوي بمحافظة المنيا.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمحافظة أسيوط؛ لتفقد موقع محطة كهرباء الحمراء يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وعددًا من مسئولوا شركة كهرباء الوجه القبلي وشركة المياه.

وقال وزير البيئة، إن وحدة توليد الكهرباء بمحطة الحمراء البخارية قديمة انشئت عام 1966 ومن المفترض أن يجري تكهينها في عام 2016 بعد تكهين وحدتين في المحطة في وقت سابق، مشيرًا إلى ان التلوث الناتج عن محطة الكهرباء حاليًا هو تلوث كيميائي يجري معالجته بطرق خاصة وأمكن السيطرة عليه تمامًا.

وأضاف بأن وزارة البيئة تقوم بالتعامل مع حالات التلوث من جانب المؤسسات العامة والمصانع ومحطات الكهرباء وتضع في اعتبارها الأول صحة المواطن المصري ولفت بأنه تقرر غلق محطة الكهرباء لحين إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المحطة وعدم حدوث التسرب مرة أخرى واجراء تحقيق بشكل عاجل.

وأضاف وزير البيئة، أنه طالب من خلال تشريع النيل ان يوضع حساسات على محطات الكهرباء وكل المصانع الواقعة على مجرى نهر النيل حيث تسمح هذه الحساسات المتصلة بالوزارة بقياس نسبة التلوث لمعرفة الاوضاع على الطبيعة وعلى أساسه يجري توجيه الفرق لإجراء عملية التفتيش.

ونوه وزير البيئة إلى تشكيل لجنة برئاسة محافظ أسيوط، وعضوية كافة الجهات المعنية لإدارة الازمة مشيدًا بجهود محافظ أسيوط ياسر الدسوقي في احتواء الأزمة وعدم تصاعدها والاجراءات الاحترازية التي أتخذت.

من جانبه قال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، إنه جرى إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإغلاق 11 محطة مياه بشكل عاجل ضمانًا لعدم تاثير ذلك على المواطن الأسيوطي وتشغيل محطات المياه الارتوازية لافتًا إلى أنه لم تحدث مشكلة في المياه على مستوى المحافظة منذ بداية حادث التسرب وأنه جرى الدفع بسيارات لنقل المياه في المناطق التي تحتاج دون ان يشكل ذلك اي مشكلة لأجهزة المحافظة او مواطنيها.

واشار إلى انه شكل لجنة لسحب عينات من المياه من 10 مآخذ على مستوى المحافظة تحلل كل ساعتين عن طريق شركة المياه ووزارة البيئة ووزارة الصحة ،لافتًا الى ان العينات حتى الآن تقل بها نسبة التلوث لتصل إلى المعايير القانونية المسموح بها وبعد ورورد عينات متطابقة للنسبة المسموح بها سجري فتح محطات المياه المغلقة.



> وأكد المحافظ أن الأزمة تجابه بكل شفافية ومن خلال خطة منظمة من عدد من المحاور تبدأ بمحور التحكم وإحاطة بقعة الزيت في مكانها وسحب عينات من المياه للتأكد من تطابقها مع النسبة المسموح بها ومقابلة احتياج المواطنين من المياه.

> وأضاف المحافظ أنه تقرر تشكيل لجنة فنية لمعاينة محطة كهرباء أسيوط ومعرفة أسباب الحادث وصلاحية المحطة للتشغيل.