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نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع الوفد المشارك في أسبوع شباب الجامعات

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نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع الوفد المشارك في أسبوع شباب الجامعات نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع الوفد المشارك في أسبوع شباب الجامعات

نائب رئيس الجامعة مع الطالبات المشاركين

تابع نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، والترتيبات النهائية لأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، المقرر أن تستضيفه جامعة «قناة السويس» في الفترة من 12-17 سبتمبر المقبل.

كما تابع التدريبات التي يجريها الطلاب في مختلف الأنشطة استعدادًا للمنافسات خلال فعاليات الأسبوع، ويشهد الأسبوع العديد من المسابقات المختلفة سيشارك فيها 7000 طالبًا وطالبًة من مختلف الجامعات المصرية والتعليم العالي في مسابقات ثقافية وفنية واجتماعية وجوالة وعلوم وتكنولوجيا ومسابقات .

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