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صيدلة بني سويف تنظم غدًا المؤتمر الدولي الأول”للصحة بين التغذية والعلاج”

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صيدلة بني سويف تنظم غدًا المؤتمر الدولي الأول”للصحة بين التغذية والعلاج” صيدلة بني سويف تنظم غدًا المؤتمر الدولي الأول”للصحة بين التغذية والعلاج”

الدكتور أمين لطفي – رئيس جامعة بني سويف

تنظم كلية الصيدلة بجامعة بني سويف المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان “الصحة بين التغذية والعلاج” تحت رعاية الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة، وذلك يومي الأحد والأثنين الموافق 30 -31 أغسطس 2015 بمركز المؤتمرات.

وأكد لطفي، إلي أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة للتواصل والتفاعل بين الباحثين والأكاديمين ومسئولي الصناعة في وخارجها ومناقشة التقنيات الحديثة في العلاج ومدى تأثير الغذاء والأدوية على صحة الإنسان.

وأشارعلاء عبد الحليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي كلية الصيدلة، إلى أن للمؤتمر عدد من المحاور الاساسية تتمثل في، محور البحوث الطبية الحيوية ويضم الفارماكولوجى والكيمياء الحيويه والميكروبيولوجى، محور الصيدلة الصناعية والصيدلة الإكلينيكية، محور الكيمياء ويضم الكيمياء التحليليه والكيمياء العضويه، محور النباتات والمنتجات الطبية وكيمياء العقاقير.

وأكد خالد الشيمي أستاذ العقاقير وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر سوف يشهد تواجد عمداء كليات الصيدله والطب والعلوم بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأيضًا أعضاء هيئه التدريس في مجال العلوم الطبية من الدول العربية والأجنبية والقائمين على صناعه الدواء في مصر. كما يستضيف المؤتمر نخبة من العلماء المتميزين في مجال العلوم الصيدلية.

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