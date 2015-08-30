انتهت - برشلونة 1-0 مالاجا .. فيرمايلين يسجل

"كان لنا ركلة جزاء لم تحتسب.. لم نستحق الفوز ولكن استحقينا ما هو أفضل من الهزيمة" هكذا تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد كريستال بالاس.

وتلقى تشيلسي هزيمة غير متوقعة على ملعبه يوم السبت في رابع جولات الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف في المباراة رقم 100 لمورينيو في ستامفورد بريدج.

وعقد المدرب البرتغالي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية اللقاء وكل ما يلي على لسانه.

"لدي ثلاثة أشياء أفكر بها حول المباراة، الأول هو أن كريستال بالاس جاء إلى هنا من أجل الفوز وهم كانوا مستعدين لذلك، الحظ كان يقف إلى جانبهم، لكنهم استحقوا ذلك الأمر".

"ثاني تلك الأفكار هو إنني أعتقد إننا استحقينا أكثر من الهزيمة، لا أقول إننا كنا نستحق الفوز لأن هذا غير حقيقي، لكن كنا نود في الحصول على أكثر من تلك النتيجة".

"أما ثالث الأفكار هو أن الحكم ارتكب خطأ كبيرا حينما لم يحتسب ركلة جزاء لنا بعد عرقلة كورت زوما عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 0-0".

"ألوم نفسي بسبب ترك لاعب لـ90 دقيقة"

"كان هناك لاعبان أو ثلاثة بعيدين تماما عن تقديم مستوى جيد خلال المباراة، لا أستطيع القول إن كان لدينا 11 لاعبا يؤدون بشكل جيد خلال المباراة".

"ألوم نفسي على ترك أحد اللاعبين في المباراة في الـ90 دقيقة كاملة، هدف راداميل فالكاو لا يعني شيئا ولكنه جيد من أجل استعادة ثقته في نفسه مرة أخرى لقد رأيتوا احتفال فالكاو بهدفه هو كان يمر بفترة صعبة لذلك أنا سعيد لأجله".

"أما عن اللاعبين فهناك طريقتين للتعامل معهم، الأولى هو إنني أثق فيهم جدا وأنتظر حتى يتحسن مستواهم وربما يحدث هذا أو لا يحدث".

"أو أن أثق في أي لاعب ثم لا يتحسن أبدا ومن هنا يجب التفكير في حدوث تغيير".

"لكن هذا لا يعني أنه سوف تكون هناك تحركات مفاجئة في سوق الانتقالات، فأنا أعطي تقريري للإدارة في الـ24 من شهر أبريل، ولا أعتقد أنه سوف أطلب منهم الآن طلب ضم لاعبين جدد".

"يحب أن نعمل بشكل أفضل من ذلك أنا واللاعبين سويا".

المنافسة على اللقب

"نحن نبتعد عن المتصدر بفارق ثماني نقاط، في أي دوري آخر كنت سأقول أن المسابقة انتهت فعليا لأنه سيكون صعب جدا على تلك الفرق فقدان نقط كثيرة".

"لكن هناك في إنجلترا لن أقول أن اللعبة انتهت، الواقع يقول أن لدينا بداية سيئة فالحصول على أربع نقاط من أربع مباريات هو أمر سيئ جدا".