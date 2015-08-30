ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل معسكر هولندا وموعد المباريات الودية

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي النقاب عن موعد المباريات الودية التي سوف يخوضها الفريق بمعسكره في هولندا استعدادا للموسم الجديد.

ويدخل الإسماعيلي معسكرا في هولندا في الفترة ما بين 26 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وسوف يلعب الدراويش ثلاث مباريات متدرجة المستوى هناك أوضح ميدو في تصريحاته لـFilGoal.com إنها ستكون مع فرقتين بالدوري الهولندي وأخرى من البلجيكي.

وتابع"المباريات ستقام في الـ29 من سبتمبر ثم الثالث والسابع من أكتوبر".

في الوقت ذاته أكد كيدو أنه موعد تجمع الفريق مرة أخرى للتدرب سيكون التاسع من

سبتمبر المقبل على أن يتم فتح الأبواب أمام الجماهير لحضور المران في الـ13 من الشهر نفسه.

وأتم"كما أن الـ13 من سبتمبر المقبل سيكون موعدا لعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة".