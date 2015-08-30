أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل معسكر هولندا وموعد المباريات الودية

Google+ Print
ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل معسكر هولندا وموعد المباريات الودية ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل معسكر هولندا وموعد المباريات الودية

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي النقاب عن موعد المباريات الودية التي سوف يخوضها الفريق بمعسكره في هولندا استعدادا للموسم الجديد.

ويدخل الإسماعيلي معسكرا في هولندا في الفترة ما بين 26 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبل استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وسوف يلعب الدراويش ثلاث مباريات متدرجة المستوى هناك أوضح ميدو في تصريحاته لـFilGoal.com إنها ستكون مع فرقتين بالدوري الهولندي وأخرى من البلجيكي.

وتابع"المباريات ستقام في الـ29 من سبتمبر ثم الثالث والسابع من أكتوبر".

في الوقت ذاته أكد كيدو أنه موعد تجمع الفريق مرة أخرى للتدرب سيكون التاسع من

سبتمبر المقبل على أن يتم فتح الأبواب أمام الجماهير لحضور المران في الـ13 من الشهر نفسه.

وأتم"كما أن الـ13 من سبتمبر المقبل سيكون موعدا لعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع