الزمالك يتفق مع سبورتنج على طريقة سداد قيمة صفقة شيكابالا.. والبطاقة الدولية تصل الأحد

أتمم سبورتنج لشبونة الاتفاق مع الزمالك على عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى البيت الأبيض، على أن تصل البطاقة الدولية للاعب غدا الأحد.

واتفق الزمالك على استعادة شيكابالا من سبورتنج لشبونة، مقابل 650 ألف يورو. يدفعها على ثلاثة أقساط.

ويخرج النجم صاحب الـ29 عاما معارا للإسماعيلي لرفض المدرب جوزفالدو فيريرا تواجده مع الفريق في الموسم المقبل.

وأنهت شركة MGB المفوضة من سبورتنج لشبونة، اتفاقها مع الزمالك بشأن طريقة سداد المقابل المادي.

وبذلك، يقيم الزمالك مؤتمره الصحفي للإعلان رسميا عن عودة شيكابالا في موعده غدا الأحد.

ويحضر المؤتمر محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي.