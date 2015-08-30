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مقتل شخص وإصابة آخر أطلق أمين شرطة النار عليهما بسمالوط

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مقتل شخص وإصابة آخر أطلق أمين شرطة النار عليهما بسمالوط مقتل شخص وإصابة آخر أطلق أمين شرطة النار عليهما بسمالوط
تأكيدًا لما أرسله القارئ أحمد صابر عملية إطلاق نار من قبل أمين شرطة، بوزارة الداخلية، على سائق ميكروباص بمركز سمالوط، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر إطلاق النار عليهما على يد أمين شرطة بمنطقة كوبرى المعصرة بمركز سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية بين أمين شرطة وشخصين، لقيام الأمين بطلب مشاهدة رخصة السيارة، وتطورت لمشاجرة، وأسفرت عن وقوع قتيل ومصاب.

وتبين قيام أمين شرطة يدعى "ر-م" 40 سنة من قوة مباحث المرور بسمالوط بإشهار سلاحه، وإطلاق النار على كل من على حسن، ومحسن جمعة، مما أسفر عن مقتل الأول متأثراً بإصابته بفتحة دخول وخروج لطلق نارى فى الصدر، وإصابة الثانى بطلقات نارية متفرقة بالجسد، فيما تجمهر عدد من أقارب المتوفى أمام مستشفى سمالوط، ورفضوا استلام الجثة.

وقال مدير الأمن، إنه تم التحفظ على أمين الشرطة بالقسم، وتم نقل الجثة للمستشفى لحين تشريحها، وفى انتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

- صحافة المواطن.. أمين شرطة يطلق النار على سائق ميكروباص بالمنيا

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