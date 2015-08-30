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أمير مرتضى منصور: أشرف عبد الباقى سيتوجه غدا لنادى الزمالك ليعتذر رسميا

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أمير مرتضى منصور: أشرف عبد الباقى سيتوجه غدا لنادى الزمالك ليعتذر رسميا أمير مرتضى منصور: أشرف عبد الباقى سيتوجه غدا لنادى الزمالك ليعتذر رسميا
قال المحامى أمير مرتضى منصور إن الفنان أشرف عبد الباقى قام بإصدار بيان رسمى عن ممثلى فرقة تمثيل ""، اعتذر خلاله لما بدر خلال العرض المسرحى، والذى تناول بعض التهكمات على نادى الزمالك.

وأوضح أمير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجى أنور فى برنامج " البيت بيتك" على قناة ten، أن الفنان أشرف عبد الباقى نشر البيان على الصفحه الرسمية لـ"مسرح مصر"، مشيرا إلى أنه يوجد أيضا مقطع يعتذر فيه الفنانون المشاركون بالعمل المسرحى عمّا بدر منهم خلال العرض من تهكمات على نادى الزمالك، لافتا إلى أنه بصفته محامى جميع الفنانين بمسرح مصر يؤكد أن جميع الفنانين بالعرض لم يكن فى نيتهم التقليل من شأن نادى الزمالك نهائيا.

وأكد أن الفنان أشرف عبد الباقى سيحضر غدا فى نادى الزمالك لتقديم الاعتذار لمجلس الإدارة عمّا بدر من الفرقة خلال العرض المسرحى.

وأضاف أن الوقت الراهن فى مصر لا يحتمل أى أنواع من التهيج أو إثارة الفتن بين طوائف الشعب، مضيفا أن الفنان أشرف عبد الباقى أكد أنه لو كان تناولهم لبعض الأحداث فى المجتمع سيكون لها مردود سلبى على قطاع كبير من الشعب المصرى وستؤدى إلى إثارة الفتنة بين فئات المجتمع فلن يقوم بعرضها أن تناولها مرة أخرى، مشيرا إلى أن يوم الجمعة القادم قبل عرض المسرحية سيتم عرض اعتذار رسمى لجمهور نادى الزمالك، والتأكيد على عدم التقليل من شأن النادى نهائى وأن ما حدث كان غير مقصود.


>- أشرف عبد الباقى: بعتذر لجماهير الزمالك.. وهم إخواتنا وأصحابنا

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مصر 365

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