"التعليم العالى": مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى غدٍ

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن الوزارة قررت مد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى صباح غدٍ الأحد لإعطاء فرصة لباقى الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم للدخول على الموقع الإلكترونى للتنسيق وتسجيل الرغبات.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما يقرب من 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق، ويتبقى حوالى 10 آلاف طالب من طلاب المرحلة من الناجحين فى الثانوية العامة "الدور الأول" والذين يبلغ عددهم 91 ألف طالب وطالبة.

وطالب عطا، جميع طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بسرعة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل الرغبات، مؤكدًا أن المتخلفين عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة سيضطرون لانتظار دورهم مع طلاب الدور الثانى للثانوية العامة.