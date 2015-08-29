الداخلية: ننتظر تحقيق النيابة فى اتهام أمين شرطة بإطلاق الرصاص على مواطن

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن الوزارة تنتظر تحقيقات النيابة العامة بشأن حادث اطلاق أمين شرطة النيران على سائق ميكروباص، مما أدى إلى وفاته وإصابة آخر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أمين الشرطة فى ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية بين أمين شرطة وشخصين، لقيام الأمين بطلب الاطلاع على رخصة السيارة، وتطورت لمشاجرة، وأسفرت عن وقوع قتيل ومصاب.

وتبين قيام أمين شرطة يدعى "ر-م" 40 سنة من قوة مباحث المرور بسمالوط بإشهار سلاحه، وإطلاق النار على كل من على حسن، ومحسن جمعة، مما أسفر عن مقتل الأول متأثراً بإصابته بفتحة دخول وخروج لطلق نارى فى الصدر، وإصابة الثانى بطلقات نارية متفرقة بالجسد، فيما تجمهر عدد من أقارب المتوفى أمام مستشفى سمالوط، ورفضوا استلام الجثة.

وقال مدير الأمن، إنه تم التحفظ على أمين الشرطة بالقسم، وتم نقل الجثة للمستشفى لحين تشريحها، وفى انتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة.