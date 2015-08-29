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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمحول كهرباء بالدقهلية

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الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمحول كهرباء بالدقهلية الحماية المدنية تسيطرعلى حريق بمحول كهرباء بالدقهلية

محول كهرباء يحترق – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بأحد محولات الكهرباء بمنية النصر بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدني بالدقهلية يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بمحول كهربائي بقرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الدفاع المدني لمكان البلاغ والسيطرة عليه وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق ناتج عن الأحمال الزائده ولم يحدث أي خسائر في الأرواح أو إصابات وتمكن مسئولي الكهربائي من إعادة الكهرباء للقرية وجار فحص المحول لعمل الإصلاحات اللازمه به أو إستبداله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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