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بالفيديو – النجم الساحلي يتوج بكأس تونس بعد مباراة مجنونة.. وأحداث شغب

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بالفيديو – النجم الساحلي يتوج بكأس تونس بعد مباراة مجنونة.. وأحداث شغب بالفيديو – النجم الساحلي يتوج بكأس تونس بعد مباراة مجنونة.. وأحداث شغب

قاد بغداد بونجاح مهاجم النجم الساحلي ناديه للتتويج بلقب كأس تونس بعدما سجل هاتريك في شباك الملعب القابسي ليقلب الطاولة عليه في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت.

والتقى الفريقان على الملعب الأوليمبي برادس ونجح النجم الساحلي في قلب تأخره مرتين ليفوز في النهاية بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي شهدت طرد بونجاح وأحداث شغب في نهايتها.

افتتح الملعب القابسي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق هشام السيفي، وفي الدقيقة 24 سجل أحمد حسني الهدف الثاني لفريقه.

واستطاع الخليل بانجورا لاعب النجم الساحلي تقليص الفارق في الدقيقة 37، قبل أن يسجل بونجاح هدف تعديل النتيجة بعد ذلك بخمس دقائق.

عاد الملعب القابسي وتقدم مجددا بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

لكن خمس دقائق فقط كانت كافية للنجم الساحلي من أجل تعديل النتيجة مجددا عن طريق بونجاح.

وبعد ذلك بثماني دقائق سجل بونجاح هدفه الشخصي الثالث والرابع لفريقه ليقوده للفوز بلقب الكأس للعام الثاني على التوالي والمرة الـ10 في تاريخه.

ولا يفصل النجم الساحلي عن الترجي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة سوى أربع ألقاب فقط.

وشهدت المباراة طرد بونجاح في الدقيقة 81، بالإضافة لقبض الشرطة على أحد مشجعي النجم مما أدى لقيامهم بإلقاء الزجاجات عليهم.

يذكر أن النجم الساحلي كان قد ضمن التأهل للدور نصف النهائي بالكونفدرالية حيث يلعب مع الأهلي في المجموعة الأولى ويتنافس معه على الصدارة.

ومن المحتمل أن يلاقي الفريق التونسي نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي بعدما ضمن الفريق الأبيض التأهل أيضا.

شاهد أهداف المباراة

شاهد أحداث الشغب

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فيديو اليوم السابع

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