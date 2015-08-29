77 مليون مشاهدة لـ #عونك_يا_يمن

تصدر وسم#عونك_يا_يمن ترند الإمارات بـ 77 مليون مشاهدة ومتابعة حول العالم بحسب احصاءات ترند الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، كما شهد الوسم تفاعلاً كبيراً بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هيئة الهلال الأحمر بإطلاق حملة كبرى لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن ومساعدة حوالي 10 ملايين شخص تأثرت أوضاعهم نتيجة الأزمة الأخيرة وذلك تحت شعار " عونك يا يمن " تستمر لمدة شهر لحشد الدعم لصالح برامج ومشاريع الهيئة الموجهة للمتأثرين من الأحداث في اليمن وتخفيف معاناتهم.

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