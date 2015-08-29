بالفيديو – ليستر يحرم بورنموث من فوز رائع.. وستوك يُسقط نفسه

كاد بورنموث أن يحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي ولكنه سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ليستر سيتي يوم السبت.

واستضاف بورنموث نظيره ليستر في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي وافتتح كالوم ويلسون أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 24 بمقصية رائعة.

لكن جيمي فاردي أدرك التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بورنموث إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ11، فيما وصل رصيد ليستر إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

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ستوك سيتي يسقط نفسه

نجح وست بروميتش في التغلب على مضيفه ستوك سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بريتانيا.

سجل هدف المباراة الوحيد جوزيه روندون في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وجاء ذلك الهدف بعدما طُرد إبراهيم أفيلاي وتشارلي آدم من ستوك سيتي في الدقيقة 25 و31 بشكل مباشر، لتكون هذه هي ثالث أسرع حالة يطرد فيها لاعبين من فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست بروميتش إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ14، فيما تجمد رصيد ستوك عند نقتطين في المركز الـ17.

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سندرلاند يحبط أستون فيلا

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل سندرلاند إيجابيا بهدفين لمثله مع أستون فيلا في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

افتتح يان مفيلا أهداف سندرلاند في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء عن طريق سكوت سنكلير.

وفي الدقيقة 41 نجح أستون فيلا في تسجيل هدف التقدم عن طريق سنكلير مرة أخرى.

لكن استطاع جيرمان لينس إدراك التعادل لسندرلاند في الدقيقة 52.

بتلك النتيجة وصل رصيد سندرلاند إلى نقتطين يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب.

فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

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