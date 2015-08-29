بالفيديو – بايرن يواصل الانتصارات.. تغلب على ليفركوزن بثلاثية

(إفي): سحق بايرن ميونيخ مساء يوم السبت ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الألماني، لينفرد بصدارة المسابقة بتسع نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة بروسيا دورتموند غدا الأحد بنفس الجولة أمام هرتا برلين.

سجل أهداف فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا كل من توماس مولر في الدقائق 26 و61 من ركلة جزاء، والهولندي آريين روبن من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واستحق الفريق البافاري الفوز الليلة على ملعبه أليانز آرينا رغم الأخطاء التحكيمية التي منحته الهدف الثاني في الوقت الذي كان يحاول فيه المنافس إدراك التعادل، ليتجمد رصيد ليفركوزن عند ست نقاط.

تقدم مولر بهدف أول بفضل مجهود زميله البرازيلي دوجلاس كوستا الذي توغل من الجانب الأيسر بسرعته وراوغ الدفاع قبل أن يمرر الكرة أمام المرمى لم يجد مولر صعوبة في إيداعها الشباك.

وكاد كوستا المتألق يضيف هدفا ثانيامن تسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة لكن العارضة أبعدتها.

وفي الشوط الثاني انتفض ليفركوزن وشن عددا من الغارات الهجومية على مرمى الحارس مانويل نوير، الذي تصدى لتسديدتين لستيفان كيسلينج أمام المرمى، في أخطر فرص الضيوف.

وأهدي التشيلي أرتورو فيدال فريقه ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة بعد تدخل من روبرتو هيلبرت الذي منع ارتقائه لتسديدها برأسه، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، ينجح مولر في تسجيلها ما أضعف من حظوظ ليفركوزن للعودة في المباراة.

وسنحت ركلة جزاء جديدة لبايرن نجح روبن في تسجيلها هذه المرة إثر اصطدام الكرة بيد هيلبرت، ليكتفي الفريق بثلاثية مقابل لا شيء.

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