عبور أكبر سفينة حاويات فرنسية فى قناة السويس الجديدة

أعلن طارق حسنين، المتحدث الإعلامى لقناة السويس، فى بيان رسمى أن قناة السويس شهدت اليوم ولأول مرة عبور سفينة الحاويات الفرنسية العملاقةCMA CGM VASCO DE GAM، وهى أكبر سفينة حاويات فرنسية وإحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر وعرضها 54 مترًا وغاطسها 54 قدماً، وتستطيع أن تحمل حتى 18 ألف حاوية، وتصل حمولتها الكلية إلى 180ألف طن، حيث كانت قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى ميناء طنجة بالمغرب.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس، صعد على متن السفينة وفد رفيع المستوى، برئاسة المهندس محمد صقر، عضو مجلس إدارة الهيئة، مدير إدارة التحركات - نائباً عن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس - وأهدى درع الهيئة وباقة ورود إلى ربان السفينة.

وأكد المهندس محمد صقر أن قناة السويس قادرة على استيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وأن مرور مثل هذه السفن يعد شهادة كفاءة لهيئة قناة السويس والعاملين بها.

ومن جانبه نقل عمرو الشافعى، مدير عمليات شركة CGM CMA فى منطقة قناة السويس الانطباعات الإيجابية للجانب الفرنسى تجاه القناة الجديدة، التى أبهرتهم نظرًا لمعدلات الأمان العالية والكفاءة والثقة العالية، التى يتمتع بها المرشدون المصريون، وجميع العاملين بالهيئة المتعاملين مع السفن العابرة للقناة.

يذكر أن 50 سفينة عبرت القناة، اليوم، من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.3 مليون طن.