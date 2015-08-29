النيابة تستمع لأقوال المصابين فى تفجير القنصلية الإيطالية

استمع محمد بكرى مدير نيابة حوادث وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابات الكلية، اليوم السبت، إلى أقوال الكهربائى المصاب فى تفجير مبنى القنصلية الإيطالية.

وأوضح "عبد الله.ع" كهربائى، 44 سنة، للنيابة العامة، أنه فؤجى بسقوط زجاج الشقة سكنه بالكامل ما أسفر عن إصابته، ونقله إلى المستشفى.

كانت النيابة العامة طلبت من السفارة الإيطالية بالقاهرة تسلميها كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى التابع للقنصلية الإيطالية، لتفريغ محتواها والحصول على الصور قبيل وأثناء التفجير، كما أمرت باستدعاء أفراد الشرطة المكلفين بتأمين المبنى.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة عن وفاة مواطن تصادف مروره أثناء الانفجار، وإصابة 7 بينهم 4 أطفال، تم نقلهم إلى المستشفى، وأشارت المعاينة التى أجرتها النيابة الى أن السيارة المستخدمة فى التفجير تحمل لوحات معدنية خاصة بمحافظة السويس إضافة إلى انهيار الجزء الخلفى من المبنى تمامًا، وتضرر المبانى المجاورة فى "حى بولاق أبو العلا"

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