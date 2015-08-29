"لا للأحزاب الدينية": جمعنا مليون استمارة تفويض على مستوى الجمهورية لحلها

قالت دعاء خليفة، عضو حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة جمعت حتى الآن مليون استمارة تفويض لحل الأحزاب الدينية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أعضاء الحملة بالمحافظات يواصلون العمل فى جمع استثمارات التفويض من المواطنين، تمهيدًا للوصول للعدد المطلوب جمعه على مستوى الجمهورية، وناشدت المصريين بدعم حملة لا للأحزاب الدينية من أجل مصلحة الدولة.

وأشارت عضو حملة "لا للأحزاب الدينية"، إلى أنه لن يتأثروا بحملات التشوية من جانب ياسر برهامى، ويسعوا إلى دعم الدولة من خلال الحملة، مؤكدة أن أحد عناصر السلفيين هددها من خلال مكالمة تليفونية، مشيرة إلى أنه يدعى "أسامة"، وهو على قوائم حزب النور، وكان من الداعمين للفريق أحمد شفيق وتراجع ودعم حزب النور.

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