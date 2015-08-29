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رئيس امتحانات الثانوية:الوزارة تتسلم تقرير النيابة الخاص بقضية مريم ملاك

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رئيس امتحانات الثانوية:الوزارة تتسلم تقرير النيابة الخاص بقضية مريم ملاك رئيس امتحانات الثانوية:الوزارة تتسلم تقرير النيابة الخاص بقضية مريم ملاك
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن تقرير النيابة العامة الخاص بقضية الطالبة مريم ملاك والمعروفة إعلاميا بصاحبة صفر الثانوية العامة، تتسلمه غدا الأحد وزارة التربية والتعليم، موضحا سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية من خلال بيان إعلامى.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن رئيس كنترول أسيوط سيرسل التقرير إلى الوزارة، مع أوراق الطالبة الموجودة لدى النيابة والتى تم إرسالها إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية.

وكان هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعى، أكد تطابق خط الطالبة مريم ملاك، الحاصلة على صفر فى نتيجة الثانوية العامة، مع الخط الموجود بورقة إجابتها بعد استكتابها مرتين، مؤكدا أن النيابة أرسلت ورقة إجابة الطالبة مريم ملاك، للتأكد من تطابق خط الطالبة بما كتب فى ورقة الإجابة، وتم استكتاب مريم مرتين، ثم طلبت أبحاث التزييف والتزوير ورق إجابات أولى وثانية ثانوى لمريم وتم مطابقتها بأوراق إجابة ثالثة ثانوى.


>- الطب الشرعى: نتيجة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية سليمة 100% وخطها مطابق

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