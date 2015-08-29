بالصور.. "القمر السوبر" يضىء سماء القاهرة ويظهر أكبر من حجمه 14%

تشهد سماء مصر الآن ظاهرة فلكية جديدة، هى ظاهرة السوبر قمر، حيث يظهر القمر بدرًا أكبر من حجمه الطبيعى 14%.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه يطلق على بدر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر بدر عملاق أو القمر السوبر، حيث يكون القمر قريبًا من نقطة الحضيض فى مداره حول الأرض، موضحًا أن نقطة الحضيض هى منطقة فى مدار القمر تكون فيها المسافة بين الأرض والقمر أقل ما يمكن، حيث إنه فى هذه الحالة يظهر قرص القمر أكبر قليلاً من قرصه فى الشهور العادية، لذلك نسميه القمر السوبر "أو القمر العملاق".

وأضاف "تادرس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تأثره يظهر فى ظاهرة المد والجذر أقوى من تأثيره فى الأيام العادية، موضحًا أن القمر كان سوبر وفى حالة محاق "قريبًا إلى الأرض ولكن لا نراه" فى شهور يناير وفبراير ومارس 2015، وسوف يكون القمر سوبر فى حالة البدر "تشاهده كل دول العالم أثناء الليل" فى أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2015، كان البدر اليوم 29 أغسطس، والبدر يومى 28 سبتمبر، 27 أكتوبر هو بدر عملاق.



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