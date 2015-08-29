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بالفيديو.. هانى شاكر بعد منع مطربات العرى: انتظروا مزيدًا من القرارات

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بالفيديو.. هانى شاكر بعد منع مطربات العرى: انتظروا مزيدًا من القرارات بالفيديو.. هانى شاكر بعد منع مطربات العرى: انتظروا مزيدًا من القرارات
أكد نقيب الموسيقيين هانى شاكر، ضرورة الارتقاء بالفن المصرى، لأنه وجه المجتمع و"مرايته" فى الخارج، قائلاً: "إذا كانت المرايا بها سلبيات فهذا ينطبق علينا كمصريين وينطبق على تصرفاتنا، ولذا لا بد أن تكون تلك المرايا أفضل مرايا فى الدنيا زى زمان".

وتعجب شاكر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، من حملة منع مطربات العرى من الظهور، مضيفًا: "البعض لم يكن يتوقع اتخاذى مثل هذه القرارات..لا دا لسه فيه قرارت تانية كمان لتقنين المسألة، والكلام ليس بالدراع أو السيف وأنا أتحدث لفنانين ولذا لا بد أن يكون الحوار مشترك".

وأكد الفنان هانى شاكر، أن النقابة تسعى للارتقاء بمواجهة ثقافة العرى والأغانى الهابطة، مستطردًا: "أعد المصريين أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات تشاورات كبيرة بين جميع النقابات الفنية، ليكون ما يقدم على الساحة الفنية فنًا راقيًا يليق باسم ومكانة ".


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مصر 365

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