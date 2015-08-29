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سياحة السويس: استمرار ارتفاع الاشغالات بالقري السياحية خلال سبتمبر

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سياحة السويس: استمرار ارتفاع الاشغالات بالقري السياحية خلال سبتمبر سياحة السويس: استمرار ارتفاع الاشغالات بالقري السياحية خلال سبتمبر

العين السخنة

قال مدير تنشيط السياحة في السويس، محمد جوده، أن نسبة الأشغال بالقرى السياحية والفنادق والمنتجعات في السخنه مستمرة في الارتفاع خلال شهر سبتمبر المقبل لافتًا الي وجود إقبال ملحوظ.
> وأضاف أن نسبة الاشغالات وصلت 100% خلال النصف الأول من شهر أغسطس وهذه النسبة، لم تنخفض حتى نهاية الشهر نظرًا لاستمرار توافد المواطنين بشكل كبير على الشواطئ.

تابع جودة فى تصريحات خاصة، أن الصيف الحالي يعتبر أفضل موسم للقرى السياحية وفقًا لاراء مديروها والعاملين بقطاع السياحة في السخنه، ولفت إلى ان الانتعاش الذي شهدته المنطقة فى موسم عيد الفطر المبارك، ظل موصولًا حتى اليوم، كما أن أغلب القري السياحية والفنادق مكتمله العدد حتي نهاية أغسطس الجاري.

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