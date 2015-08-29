سكان قرية هندية يحكمون باغتصاب شقيقتين

أصدر سكان قرية هندية بولاية أوتار براديش حكما يقضي باغتصاب شقيقتين، انتقاما من شقيقهن الذي هرب مع امرأة متزوجة، حسبما ذكرت “روسيا اليوم”.

تنتمي الفتاتان ميناكشي كوماري 23 سنة وشقيقتها 15 سنة، الى طائفة “داليت” المنبوذة في الولاية. بعد هرب رافي شقيق الفتاتين مع امرأة متزوجة من طائفة “جاتي” الأعلى مرتبة من طائفة “داليت”، في شهر مارس/آذار الماضي بعد مضي شهر على زواجها بالقوة من رجل آخر.

ووفقًا لـ ”روسيا اليوم”، استنادا الى هذه المعلومات اصدر مجلس القرية (تجمع غير رسمي) الذي يضم الرجال فقط حكمه باغتصاب شقيقتي الهارب رافي وعرضهما عاريتين على الملأ انتقاما من رافي ولتكونا “عبرة للآخرين”. ومن حسن الحظ أن هذا ” الحكم” لم ينفذ.

تجدر الاشارة الى ان الفتاتين تركتا القرية قبل صدور الحكم بحقهن والتجأتا الى السلطات الرسمية طلبا للحماية، ووالدهن بدوره يطلب من السلطات حماية عشيقة ابنه من انتقام سكان القرية، مع العلم انها حامل.