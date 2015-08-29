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السيطرة على حريق دمر ثلاثة منازل و27 رأس ماشية في الأقصر

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السيطرة على حريق دمر ثلاثة منازل و27 رأس ماشية في الأقصر السيطرة على حريق دمر ثلاثة منازل و27 رأس ماشية في الأقصر

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر مساء اليوم السبت، على حريق هائل التهم أثاث ثلاث منازل، وتسبب في نفوق 27 رأس ماشية بقرية الدير.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر اخطارًا من العقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل بـ3 منازل بقرية الدير مركز اسنا جنوب المحافظة.

وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق بقيادة النقيب محمد عباس رئيس وحدة إطفاء اسنا، وتمكنت من إخماد الحريق والذي نتج عنه احتراق أثاث المنازل الثلاث، ونفوق 27 رأس ماشية عبارة عن (7 بقرات وحمارين و18 خروفًا) بحظائر الماشية الملحقة بهذه المنازل.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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