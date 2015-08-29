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«الأهرام للمجمعات» تطرح لحوم بـ35 جنيها للكيلو

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«الأهرام للمجمعات» تطرح لحوم بـ35 جنيها للكيلو «الأهرام للمجمعات» تطرح لحوم بـ35 جنيها للكيلو

أرشيفية

أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، طرح كميات من اللحوم في المجمعات بأسعار تبدأ من 35 جنيه للحوم المجمدة والمذبوحة، و55 جنيه للحوم الفاخرة.

وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة طارق طنطاوي، في تصريحات للتلفزيون المصري الرسمي، إن طرح هذه الكميات من اللحوم بهذه الأسعار يأتي تيسيرا على المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأضاف طنطاوي أن هناك خطا ساخنا للشكاوى وهو ١٩٢٨٠، بالاضافة إلى إمكانية المواطن إرسال شكواه من إلى صندوق شكاوى في الوزارة، أو إيميل الوزارة أو الفاكس.

وكانت حملة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بلاها لحمة” تناشد المواطنين بمقاطعة شراء اللحوم لمواجهة جشع الجزارين، وذلك بعد وصول سعر الكيلو الواحد إلى 90 جنيها في بعض المناطق بأنحاء الجمهورية.

وقال وزير التموين خالد حنفي، في مؤتمر صحفي سابق، إن تتصدى للمشكلة عن طريق زيادة كميات اللحوم المعروضة بمنافذ البيع الحكومية، حيث تم طرح 100 ألف رأس ماشية بالأسواق.

وأضاف حنفي أن الحكومة وجهاز حماية المستهلك يكثفان الجهود من أجل السيطرة على الأسعار عبر حلول عاجلة، تتمثل في زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن حلول طويلة المدى تتمثل في تعديل أسلوب الإنتاج الحيواني في وتخفيض تكلفة إنتاج الأعلاف وتوفير منافذ البيع.

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