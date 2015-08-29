المنتخب يوضح .. حقيقة إصابة علي جبر

قال حازم إمام قائد الزمالك إن زميله في منتخب مصر عمرو جمال مهاجم الأهلي هو من اختار له بدلة فرحه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد خارج ملعبه في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الأحد 6 سبتمبر المقبل.

وحصل إمام على إذن من الجهاز الفني لمنتخب مصر على إقامة حفل زفافه، قبل الانتظام مع زملائه في معسكر الفراعنة. ( اقرأ التفاصيل )

وأوضح إمام للصحفيين: "عمرو جمال هو من اختار لي بدلة الفرح".

وتابع "والحقيقة، أنها لاقت إعجاب الجميع".

وبمبادرة من شريف إكرامي حارس مرمى منتخب مصر اتفق اللاعبون على أن يتواجد أهلاوي مع زملكاوي في أغلب الغرف التي يقضيها فيها الفراعنة أيامهم قبل ملاقاة تشاد. ( اقرأ التفاصيل )