ثنائي في الجول - ياسر رضوان يحكي .. عن ' واسطة ' محمد عمارة في ألمانيا بسبب مصر

"إذ لم نفز في المباراة القادمة سوف أضعاف العقوبة عليه. عليك إخباره بذلك".. هكذا قال المدير الفني لنادي هانزا روستوك الألماني لمحمد عمارة ليقولها لياسر رضوان.

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حلقة اليوم مع الثنائي الرائع الذي رفعا معا أسم مصر في ألمانيا. نحن نتحدث هنا عن الثنائي المميز ياسر رضوان ومحمد عمارة.

ياسر رضوان ظهير أيمن ومحمد عمارة ظهير أيسر. ثنائي ظهرا سويا مع بلدية المحلة والأهلي وهانزا روستوك ومنتخب مصر.

فبالتأكيد لم تمر كل تلك الفترة دون كواليس وأحداث مثيرة في حياة الثنائي عمارة ورضوان معا.

ياسر رضوان يحكي لـFilGoal.com عن أحد المواقف المثيرة التي جمعته مع محمد عمارة خلال تواجدهما في ألمانيا.

وكل ما يلي على لسان ياسر رضوان..

قبل أمم إفريقيا 2002

"قبل بطولة إفريقيا تركت الفريق الألماني هانزا روستوك مبكرا لانضم إلى المنتخب".

"لم أخبر المدرب وقتها بذلك".

"وذهبت إلى مصر للانضمام مبكرا إلى معسكر المنتخب ولم أتحصل على أذن من النادي الألماني".

"وقتها وقع النادي على عقوبة مالية كبيرة جدا. فتحدثت مع عمارة لكي يتوسط لي مع المدرب وتقل العقوبة ".

شرط الموافقة

"توسط لي عمارة مع المدرب وبالفعل وافق المدرب ولكن بشرط".

"المدرب قال رسالة إلى عمارة لكي يخبرني بها قائلا: "سأقلل العقوبة بشرط أن نفوز أمام فرايبورج في المباراة القادمة. وإذ لم نفز سوف أضعاف العقوبة".

"ووافقت على شرط الموافقة على الرغم من أننا لم نفز من قبل على ملعبنا أمام فراسبورج".

الفوز بالتحدي

"في المباراة لعبت في مركز قلب الدفاع من الناحية اليسرى".

"ولعب محمد عمارة في المركز الظهير الأيسر. وكانت تلك أفضل مباراة لنا نحن الاثنين".

"كانت تلك المباراة هي أفضل مباراة لعبتها مع محمد عمارة".

"وكانت بعد أمم إفريقيا 2002 ولن أنساها أبدا".