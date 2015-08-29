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الشوط الثاني - برشلونة 0-0 مالاجا .. لا خطورة

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الشوط الثاني - برشلونة 0-0 مالاجا .. لا خطورة الشوط الثاني - برشلونة 0-0 مالاجا .. لا خطورة

أخيرا عاد نيمار دا سيلفا إلى تشكيل برشلونة بعد تعافيه من المرض الذي أبعده عن المباريات في الفترة الأخيرة، وذلك أمام مالاجا يوم السبت.

ويحل مالاجا ضيفا على برشلونة ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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غاب نيمار عن لقائي كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية وأول مباراة في الليجا أمام أثلتيك بلباو بسبب إصابته بالتهاب الغدة النكافية.

ويدفع لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في الخط الأمامي لبرشلونة.

ويلعب إنريكي بالثلاثي أندرياس إنيستا وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتش في خط الوسط.

- استراحة

ق5: ركلة ركنية للبلوجرانا نفذت مقوسة داخل منطقة الجزاء سواريز يعلو الجميع ويحولها برأسه في الشباك لكن الحكم يلغي الهدف بداعي ارتكاب خطأ من جانب الأوروجواني.

- انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع