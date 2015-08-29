بدء أعمال المرحلة الأولى من إحلال وصيانة 7 محطات مياه شرب بمركز باريس

قال عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن رئاسة المركز بصدد البدء فى تطوير وإحلال 5 محطات مياه شرب بمركز باريس والقرى التابعة له على عدة مراحل خلال موازنة العام المالى الجديد.

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد أنه سيتم البدء فى المرحلة الأولى اعتبارًا من الشهر المقبل مرحلة إحلال وتطوير 3 محطات مياه شرب بقرى "عدن وبغداد والمكس القبلى، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وبالتعاون مع القوات المسلحة.

وأضاف عباس أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد اعتمدت 3 ملايين جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتطوير محطتى تنقية فى مدينة باريس حيث يتم رفع كفاءة محطتى التنقية بالمنطقة الشرقية والغربية بالمدينة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب وبالتعاون مع القوات المسلحة، على أن تدخل هذه المحطات الخدمة، وتنتهى أعمال التطوير خلال شهير يونيو 2016.

وفى سياق متصل أكد رئيس مركز باريس أن محافظ الوادى الجديد قد وافق على تخصيص 4500 متر مربع لإقامة محطة مياه شرب وحفر بئر جديد بمنطقة الامتداد العمرانى فى مدينة باريس، وأنه جار حفر خطوط صرف صحى فى مدينة باريس بالمشاركة الشعبية بين الوحدة المحلية للمركز وبين المواطنين.

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